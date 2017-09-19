احتراق محول مدرسة ثانوية للبنات يخلي طالباتها براكة محايل عسير

المواطن - يحيى العمري

احترق، صباح اليوم الثلاثاء، محول الكهرباء الخاص بمدرسة أسماء بنت عميس الثانوية للبنات براكة، التابعة لتعليم محايل، وذلك أثناء وجود طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة الفترة الصباحية، وقبل وصول طالبات المرحلة الثانوية للفترة المسائية.

وعقب انقطاع التيار في المدرسة تم صرف طالبات المدرسة، وذلك بعد عملية إخلاء نفذتها معلمات المدرسة لسلامة الطالبات.

وكشفت مصادر أن احتراق المحول للمدرسة متكرر منذ العام الدراسي الماضي ومستمر إلى الآن.

والمدرسة مستأجرة، وتقع في منطقة نائية، وهي مدرسة ثانوية للبنات، وتم تحويل مدرسة الابتدائية والمتوسطة براكة للدوام فيها الفترة الصباحية؛ لوجود خلل في مبنى الابتدائية والمتوسطة منذ العام الدراسي الماضي.







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