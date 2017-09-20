احتراق محول يعلق الدراسة بمدرسة أسماء الثانوية براكة محايل

المواطن - يحيى العمري - راكة

تسبب احتراق محول، وانقطاع الكهرباء، في تعليق الدراسة اليوم بجميع المراحل في ثانوية أسماء بنت عميس للبنات براكة التابعة لتعليم محايل.

وبعد وصول منسوبي مدرسة الابتدائية والمتوسطة الفترة الصباحية المستضافة تم إخلاء الطالبات وانصرافهن لليوم الثاني على التوالي قبل وصول طالبات الثانوية، حيث إن احتراق المحول حدث يوم أمس، إلا أنه لم يعالج بالشكل المطلوب ليعاود الانقطاع من جديد.

وكانت “المواطن” قد نشرت يوم أمس خبر احترق المحول بالمدرسة نفسها وذلك أثناء وجود طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة الفترة الصباحية، وقبل وصول طالبات المرحلة الثانوية للفترة المسائية.

ورغم إرسال استفسار للمتحدث الإعلامي بتعليم محايل حول هذا الموضوع يوم أمس إلا أنه لم يرد حتى الآن.







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