احتفاءً باليوم الوطني .. #موبايلي تتيح لكافة مشتركيها استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مجانًا

المواطن - الرياض

تحتفي شركة اتحاد اتصالات موبايلي بمناسبة اليوم الوطني 87 بذكرى توحيد المملكة، وذلك من خلال إتاحتها لـكافة عملائها استخدام تطبيقات وسائل تواصل اجتماعي مُختارة طوال يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2017م.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان جميع عملائها الحصول على العرض المجاني والاستمتاع باستخدام بالتطبيقات التالية مجانًا: فيسبوك، تويتر، انتسغرام، سناب شات، واتسآب ـوذلك عبر إرسال كلمة “وطن” من خلال رسالة نصية إلى 605006.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبو دومة قائلاً “إنَّ هذه المشاركة من موبايلي تأتي لمشاركة الوطن أفراحه ولكون موبايلي أحد الشركات السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة إذ تمثل هذه المشاركة إدارة موبايلي التنفيذية وكافَّة منسوبيها”.

وعبّر الرئيس التنفيذي نيابة عن كافة منسوبي الشركة قائلاً “أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول اليوم الوطني السابع والثمانين، وأسأل الله تعالى أن يزيد من أفراح هذا الوطن المعطاء وإنجازاته وأفراح شعبه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على ربوع المملكة العربية السعودية”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :