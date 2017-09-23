احتفاءً باليوم الوطني 87.. الصحة تُطلق حملة دمي لوطني

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، حملة وطنية للتبرع بالدم تحت شعار “دمي لوطني”، تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

وتأتي الحملة حرصًا من الوزارة على استثمار هذه المناسبة الغالية لحث المواطنين على التبرع بالدم والإسهام في إنقاذ حياة المحتاجين للدم ودعم بنوك الدم بالمرافق الصحية بالكميات الكافية.

وأكدت “الصحة” أن بنوك الدم التابعة لها، وعددها 127 بنكًا، جاهزة لاستقبال المتبرعين بالدم خلال اليوم الوطني، داعية الجميع للإسهام في هذا العمل الإنساني النبيل.

يذكر أن التبرع بالدم إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم أو أحد مركباته من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام، فيُستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض التي تتطلب نقل بعض مكونات الدم.

وتكمن أهمية التبرع بالدم في أنه يُسهم في إنقاذ الأرواح، فيُعطى في مثل هذه الحالات عند حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل، مثل حالات النزف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها، وللمرضى أثناء العمليات الجراحية، مثل: عمليات القلب، الأوعية الدموية، جراحة زراعة الأعضاء وغيرها، وللمصابين بأمراض الدم، وللمصابين في الحوادث، ومرضى السرطان.

أما فوائد التبرع بالدم فتتمثل في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة “كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح دموية”، وزيادة نشاط الدورة الدموية، كما يُساعد على تقليل نسبة الحديد في الدم؛ لأنه يُعد أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وقد أثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.







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