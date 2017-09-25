احتفالات اليوم الوطني 87 تُنعش حركة أسواق جازان

المواطن - جازان

شهدت العديد من محلات التجارية والمكتبات في منطقة جازان خلال هذه الأيام انتعاشًا في الحركة الشرائية نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين والمواطنات من أجل اقتناء مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة من : صور، وأعلام، وأوشحة تحمل اسم الوطن ولونه الأبيض والأخضر.

ورصدت “واس” في جولة لها حركة السوق في المحلات التجارية والمكتبات وما شهدته من ازدحام كبير من قبل المواطنين لشراء مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني, وأكد أصحاب المحلات التجارية أن مناسبة اليوم الوطني من المناسبات العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة في المملكة، وتنعش الفرحة باليوم الوطني حركة البيع بشكل كبير.

ومن جهته أكد عبدالملك عبدالقادر أحد العاملين في المكتبات بمحافظة أحد المسارحة أن الاحتفال باليوم الوطني من المناسبات التي تتسابق فيه المكتبات والمحلات التجارية على عرض وتوفير الإكسسوارات الخاصة بكل ما يعني اسم الوطن بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة تلبي ذائقة المواطنين، مبينًا أن أغلب المحلات تستعد لهذه المناسبة منذ أكثر من شهر لبيع كميات كبيرة من البضائع المعبرة عن حب الوطن تلبية للطلب المتزايد عليها.

وأفاد “علي محمد” أحد العاملين في المحلات التجارية بمحافظة أبو عريش بأن أسعار بضائع اليوم الوطني تتفاوت بحسب نوعها وحجمها، موضحًا أن أسعار الأعلام من 5 ريالات إلى 150 ريالاً بحسب أحجامها , والشعارات من 10 ريالات إلى 100 ريال كحد أقصى، والقبعات من 20 ريالًا إلى 80 ريالًا.

وشهدت محلات زينة السيارات إقبالاً كبيراً من قبل الشباب الذين يحرصون تزيين سيارتهم بالكماليات والأعلام التي تعبر عن حب الوطن وتضيف بعض الشعور بالحماس والوطنية للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، وقال “إبراهيم يحيى” أحد العاملين في محلات زينة السيارات في أحد المسارحة : شهدت محلات الزينة خلال اليومين الماضين زيادة في حجم الطلب على تزيين السيارات بأشكال وألوان تناسب التعبير عن فرحة الوطن، دون تغيير شكل المركبة.

في مقابل ذلك، تحتفي الأسر في منطقة جازان في كل عام بذكرى اليوم الوطني من خلال الاجتماع في البيت الكبير للأسرة ابتهاجاً بهذه المناسبة، ويحكي خلاله الأباء للأبناء قصص الأجداد والحياة التي كانوا يعيشونها قبل توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقالت المواطنة سلمى العامري: إن الكثير من الأسر الجازنية تفضل الاحتفال بذكرى اليوم الوطني وسط أجواء أسرية يعمها الفرح والسرور حيث نستعد لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بتزبين المنزل، وتحضير المأكولات الشعبية، ولبس الأزياء الشعبية القديمة للتعبير عن تراث وعراقة تاريخ المملكة، بينما أكدت المواطنة مها شاجري أن المشاركة والتفاعل مع احتفالات ذكرى اليوم الوطني للمملكة أجمل تعبير عن حب الوطن.

ومن جانبها، أشارت رباب عبدالله إلى أنها وأخواتها وصديقاتها وقريباتها جهزن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني منذ وقت مبكر، وقمن بتزيين قاعة الاحتفال بالأعلام والصور وشعارات الخاصة باليوم الوطني، وتنفيذ بعض الأنشطة والمسابقات للأطفال في جو يسوده السعادة والحب والفخر بما حققه الوطن من إنجازات عديدة في مختلف المجالات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :