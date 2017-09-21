“احتفل صح” في جازان باليوم الوطني

المواطن - جازان

دشن أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم، الحملة التوعوية ” احتفل صح ” بكورنيش مدينة جازان الشمالي ، والتي ينظمها مجموعة من شباب المنطقة والفرق التطوعية ، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة ، بمشاركة الإدارات الحكومية بمنطقة جازان.

وألقى أمين منطقة جازان كلمة خلال تدشين الحملة استعرض خلالها أهداف الحملة في المشاركة الفاعلة في احتفالات اليوم الوطني، إلى جانب توعية أفراد المجتمع وبخاصة الشباب بدورهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية، والاحتفال وإظهار الفرحة بحب الوطن بعيدًا عن الممارسات الخاطئة التي قد تسبب خطورة على أرواح مرتادي الطرق ، منوهًا بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة فضلاً عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته، وصد كل الأفكار الهدامة التي تحاول المساس بأمن الوطن، بحسب وكالة “واس”.

من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة جازان موسى خمج كلمة أثنى خلالها على جهود الشباب المتطوعين في تنفيذ الحملة التوعوية، مؤكدًا أن المكتب التعاوني يفخر بالمشاركة مع الفرق التطوعية في نشر التوعية، والمشاركة في الاحتفالات والفرحة باليوم الوطني للمملكة.

كما بين عضو الحملة خالد العارضي أن حملة “احتفل صح” تشهد توزيع العديد من المطبوعات على مرتادي الطرق والمتنزهات والواجهة البحرية بكورنيش مدينة جازان والعديد من المواقع في محافظة جازان، إلى جانب حملة للنظافة في عدد من المتنزهات، والتعريف بالحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







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