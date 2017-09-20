احذر.. لا تبحث عن هذه الأسماء على الإنترنت وإلا!

المواطن - وكالات

حذرت شركة متخصصة في أمن المعلومات من أن البحث عن أسماء معينة على الإنترنت قد يوجه المستخدمين إلى خطر حقيقي؛ بسبب روابط غير آمنة.

وبحسب وكالة رويترز، تصدر مغنيا البوب أفريل لافين وبرونو مارس قائمة للمشاهير الثلاثاء بوصفهما الأخطر عند البحث عن اسميهما على الإنترنت؛ بسبب النتائج التي يمكن أن تعرض معجبيهما لمواقع إلكترونية خبيثة.

وأكدت شركة مكافي للأمن الإلكتروني، أن المغنين كارلي راي جبسن وزين مالك وسلين ديون ضمن شاغلي المراكز الخمسة الأولى في قائمتها السنوية؛ لأن البحث عن أسمائهم يمكن أن يؤدي بالمعجبين للضغط على روابط مريبة قد تعرضهم لبرمجيات خبيثة.

وقالت: إن البحث عن أغنيات مجانية لأفريل لافين ينطوي على احتمال الوصول إلى مواقع خبيثة بنسبة 22 في المائة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :