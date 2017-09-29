اختناق 7 أشخاص بحريق شقة في روابي جدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أُصيب 7 أشخاص بحالات اختناق، وذلك نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الروابي جنوب غرب محافظة جدة.

وأوضح عبدالله أبو زيد الناطق باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا مساء أمس الخميس، عن اندلاع حريق في شقة سكنية وعلى الفور باشر الموقع فرقتان إسعافيتان ، وفرقتا استجابة متقدمة مع تواجد القائد الميداني سعود بن قاسم القرني.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، وتم نقل حالتين خطيرة لطفلين توقف تنفسهما إلى مستشفى الثغر بجدة، وحالة متوسطة وحالة بسيطة تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز العام، حيث أُصيبتا باختناق جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق، إضافة إلى إسعاف ثلاث حالات أخرى بالموقع.







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