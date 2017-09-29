اسألني في جامعة دار العلوم لخدمة الطلبة المستجدين

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

أقامت جامعة دار العلوم نشاطًا اجتماعيًا بدأ من تاريخ ١٧_٢٨سبتمبر، حيث تضمن العديد من الأنشطة ولقاءات لقراءة ومناقشة الكتب، بالإضافة إلى إقامة ندوات ومسابقات ثقافية وأيضًا استضافة كُتاب لمناقشتهم وحملة “إعادة وإفادة”، وخدمة “اسألني”” وهي خدمة تقدم للطلبة المستجدين لإرشادهم والرد على استفساراتهم ويتم تقديمها عن طريق طلبة الجامعة.

الجدير بالذكر أن خدمة اسألني هدفها الإجابة عن استفسارات وأسئلة الطالبات المستجدات وتنظيم قسم القبول والتسجيل واستمرت الخدمة لمدة أسبوعين.

وكانت الخدمة مسؤولة من روان الغامدي، وعدد من أعضاء متطوعين النادي، حيث لاقت الخدمة إعجابًا كبيرًا من منسوبي الجامعة، وأيضًا جانب من تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال الاستفسارات إلكترونيًا.

كما قدم فريق النادي فيديو تعريفيًا عن كيفية استخدام مواقع الجامعة (LMS , SIS , EMAI).

وفي سياق متصل، أنهت جامعة دار العلوم استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين للعام الجامعي وتهيئة مرافقها لهم وللطلاب والطالبات الجامعة بصفة عامة خلال الفترة القادمة لتسهيل العملية التعليمية وتحفيزهم على النجاح.







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