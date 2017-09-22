استبعاد حسام غالي من مباراة النصر والفيحاء وإشراك إبراهيم غالب

المواطن ـ محمد سلام

قرر المدير الفني لنادي النصر، ريكاردو غوميز، استبدال اللاعب المصري حسام غالي من تشكيلة فريقه التي ستخوض- بعد قليل- مواجهة الفيحاء في “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض حسام غالي للإصابة بشد عضلي خلال عملية الإحماء قبل انطلاق اللقاء، وقرر مدرب النصر إشراك إبراهيم غالب بديلًا عن غالي في مباراة الفيحاء.

وستكون تشكيلة النصر كالتالي: “وليد، برونو، هوساوي، الغامدي، لكرو، النجعي، إبراهيم غالب، الشهري، ليوناردو، فوزير، السهلاوي”.

فيما جاءت تشكيلة الفيحاء على النحو التالي: “الشمري، البقعاوي، إيميليو، الخيبري، المطيري، فيرنانديز، الرويلي، أدملسون، تريوليس، رويز، أسبيريا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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