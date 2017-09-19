استشهاد_عبدالحكيم_المقبل هذه ابتسامته في الدنيا فكيف هو في ضيافة الرحمن

المواطن - سعد البحيري

نعى المواطنون شهيد الواجب النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل من القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن وطنه في الحد الجنوبي.

وتداول المغردون صورًا للشهيد المقبل تشع أملاً في الحياة، مؤكدين أنه كان أكثر إقبالًا على الشهادة منه إلى الحياة.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة عزاء واسعة تبارى فيها المغردون في الثناء على الشهيد الراحل والدعاء له بالرحمة ورثائه بكلمات مؤثرة.

في البداية قال خالد الزيدان: اللهم تقبله شهيداً مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وقال المغرد “كريم”: “ما من قطرةٍ أحب إلى الله عزَّ وجلَّ من قطرةِ دمٍ في سبيل الله” ..الله يحللگ ويبيحگ يا بوتركي”.

وأضاف نزار البراق: إنا لله وإنا اليه راجعون ألف رحمه تحل عليك يا أبو ترف.

وقال صالح السلومي: نعم الأخ والصديق.. الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

ورثاه ناصر الحميدي بقوله: طبت حيًا وميتاً يا عبدالحكيم ..إجماع الناس على محبتك والدعاء لك بشارة خير .. أسأل الله أن يحسن وفادتك وينزلك منازل الشهداء.

وأضاف فهد العنزي: المقبل من أبناء مدينة بريدة، استشهد في الحد الجنوبي اليوم ، الله يرحمه ويغفر له يا رب.

وعلق زياد الشهري على ابتسامة الشهيد المقبل بقوله: مبتسم وهو في الدنيا.. كيف الآن وهو في ضيافة ملك الملوك ؟ ..بك نفخر غفر الله لك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :