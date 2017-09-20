استطلاع: 9% من أولياء الأمور يؤكدون أن أبناءهم لديهم استعداد منخفض لبدء الدراسة

المواطن - الرياض

أكد 54 بالمائة من أولياء الأمور أن لدى أبنائهم استعدادًا عاليًا لبدء العام الدراسي، بينما يرى 9 بالمائة من أولياء الأمور أن الطلاب لديهم استعداد منخفض.

جاء ذلك في دراسة استطلاعية أجراها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ksaopinions التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان ( العودة إلى المدارس) يوم أمس الأول.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية من الآباء والأمهات السعوديين حيث بلغت 1201 فرد من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الآباء منهم 56% في حين بلغت نسبة الأمهات 44% وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة بمنهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع .

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1) يرى 54% من أولياء الأمور أن لدى أبنائهم استعدادًا عاليًا لبدء العام الدراسي ، بينما 9% فقط من الطلاب لديهم استعداد منخفض.

2) أوضحت نتائج الاستطلاع أن 79% من الطلاب لديهم اهتمام بالانتظام في الأسبوع الأول من الدراسة ،حيث 56% منهم من طلاب المدارس الحكومية. بينما يرون أن 21% فقط من الطلاب غير منتظمين إلى حد ما .

3) 56 % من أولياء الأمور لا يتفقون مع وزارة التعليم في قرار زيادة حصص النشاط .

4) 42.5 % من الطلاب استفادوا من البرامج الصيفية خلال فترة الإجازة ، 52% منهم من طلاب المدارس الحكومية.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام ( هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :