استقالة الإعلامي صلاح الغيدان من التلفزيون السعودي

المواطن - الرياض

أعلن الإعلامي صلاح الغيدان تقديم استقالته من العمل بالتلفزيون السعودي، معبراً عن حبه وولائه له بعد سنين وصفها بالجميلة قضاها في العمل الحكومي.

وقال الإعلامي الغيدان عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: “بعد سنين جميلة في رحاب التلفزيون السعودي؛ اليوم هو الأخير لي في العمل الحكومي.. واستقالتي لن تُقيل معها الحب والولاء للتلفزيون ورجاله”.

وأضاف: “أشكر كل المسؤولين والزملاء والأصدقاء على ما قدموه لي من دعم خلال فترة عملي،وليعذرني كل من أخطات في حقه وليتأكد أن وراء خطأي -إن حصل-نية طيبة”.

يذكر أن الإعلامي صلاح الغيدان هو رمز من رموز التلفزيوني السعودي ومقدم برنامج 99، على القناة السعودية الأولى.. وتخرج من جامعة الملك سعود بدرجة بكالوريوس لغة عربية عام 1425هـ، ثم درس مجال الإعلام، كما حصل على درجة الماجستير الوظيفي في الدراسات الدبلوماسية من وزارة الخارجية السعودية وبرع في تقديم برامج اجتماعية حواريّة بالتلفزيون السعودي.

وقدم الإعلامي الغيدان العديد من البرامج التلفزيونية،أبرزها (برنامج شباب – برنامج ساعة مع صلاح الغيدان – برنامج مكون من جزأين عن الملك عبد الله بن عبد العزيز – إعداد وتقديم برنامج 99 – برنامج الرئيس الذي لاقى ترحيبًا لدى جميع شرائح المجتمع السعودي. – برنامج الله يعطيك خيرها).. ويعتبر من أوائل الاعلاميين السعوديين المحفز لتدريب الشباب السعودي على الإعلام وكتابة السناريو وإخراج وكتابة النصوص.

وحصد العديد من الألقاب ومنها (الترتيب الخامس كأفضل مذيع تلفزيوني لعام 2007 (حسب ترشيحات صحيفة الرياض الإلكترونية – وأفضل برنامج تلفزيوني لعامي 2007، و2008 عن برنامج 99 – وأفضل مذيع في القناة الرياضية لعام 2008).







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