اعتقال مشتبه به جديد في تفجير مترو لندن

المواطن - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية، أمس الثلاثاء، مشتبهًا به ثالثًا في تفجير مترو لندن الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى جرح 30 شخصًا.

ونقلت فرانس برس، عن شرطة لندن، أن رجال مكافحة الإرهاب اعتقلوا المشتبه به البالغ 25 عامًا في مدينة نيوبورت في ويلز.

وأوضحت الشرطة في بيان أن “عملية تفتيش تجري في أحد العناوين في نيوبورت بعد تنفيذ عملية الاعتقال”.

ووقع الاعتداء، الخامس في المملكة المتحدة في الأشهر الستة الأخيرة، في عربة قطار في ساعة الذروة بمحطة بارسونز غرين الواقعة في حي ميسور جنوب غرب لندن، بتفجير عبوة يدوية الصنع، وأدى إلى إصابة 30 شخصًا.

وبحسب الشرطة البريطانية، فإن جهاز توقيت العبوة لم يعمل بالشكل الصحيح.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :