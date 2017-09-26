اعتماد أسماء محكمي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 39

المواطن - واس

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أسماءَ محكمي التصفيات الأولية والنهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين، التي تُقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال المدة 17 / 22 محرم 1439هـ.

وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح أن المرشحين للتحكيم في التصفيات الأولية هم: الشيخ عبدالله بن أحمد الفقيه، والشيخ: يوسف بن سعيد الدوسري، والدكتور: عادل بن عبدالرحمن السنيد.

وبيّن أن التصفيات النهائية تبدأ في المسجد الحرام صباح يوم السبت السابع عشر من محرم، برئاسة الدكتور: أحمد بن علي السديس، والدكتور: عبدالله بن محمد الجار الله، ومن مصر الشيخ: محمود بن إمام حسين جادو، ومن البوسنة الدكتور: جواد وهبي شوشيتش، ومن فلسطين الشيخ: سعيد إبراهيم داود.

وأكد الدكتور السميح أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم تسعى لاستقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات العلمية على المستوى المحلي والدولي المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية والتنافس والمهنية، منوهاً إلى أنه يشترط في المحكَّم بالمسابقة الدولية أن يكون حافظاً للقرآن الكريم متقناً لتجويده، حسن الأداء، ولديه ما يثبت ذلك من شهادات أو إجازات أو خبرات تحكيمية، وأن يكون المحكَّم حافظاً للقراءات السبع أو العشر، ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً، كما يشترط سلامته من الإعاقات البصرية أو السمعية ونحوهما.

وأبان الأمين العام للمسابقة أن الهدف من التصفيات الأولية رفع مستوى الجودة في مخرجات المسابقة الدولية، والسعي للتميز وزيادة التنافس بين المتسابقين في مستوى الحفظ والإتقان والأداء، حيث يُستبعد من دخول التصفيات النهائية كل من لا يحقق 80% فأكثر.







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