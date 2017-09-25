الأحوال المدنية تشارك الاحتفال اليوم الوطني 87 بالهدايا والورود

المواطن - الرياض

شاركت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في فعاليات اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، من خلال العديد من الأعمال التي صاحبت الاحتفالات الكبرى بهذا اليوم الخالد في تاريخ البلاد.

وبدأت تلك الفعاليات من خلال المشاركة في فعالية “عشت يا وطن” المقامة في قاعة “أوشا” بمحافظة الدرعية، كما قدمت الأحوال المدنية الهدايا والورود لمراجعيها في مختلف مكاتبها المنتشرة في أرجاء المملكة اليوم الاثنين، وذلك بهدف تعزيز روح التواصل والمحبة والإخاء بين أبناء الوطن في مثل هذا الحدث السنوي الكبير.

ولاقت مبادرة الأحوال المدنية بتقديم الهدايا والورود استحسان المراجعين، الذين عبروا عن مشاعرهم السعيدة بمثل هذه المناسبة.



ومن جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب أن المشاركة والاحتفال باليوم الوطني تعد واجبًا وطنيًا تفخر الأحوال المدنية بالمشاركة فيه ضمن حزمة من القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى.

وقال:” سيظل هذا اليوم منقوشًا في عقولنا ما حيينا، فهي مناسبة عظيمة تسترجع فيها الأجيال المتلاحقة تاريخ هذه الأرض الطاهرة التي وحدها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز.

وتابع:” نعيش ولله الحمد عصرًا مزدهراً في كافة المجالات، إذ تتبوأ المملكة العربية السعودية منزلة عالية بين الدول المتقدمة التي تضع التقدم الدائم هدفًا لها تحت ظل قيادتنا الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :