الأحوال المدنية تغير أسماء 52 مواطنًا ومواطنة خلال 8 أيام

المواطن - وليد الفهمي

أصدرت إدارات الأحوال المدينة بالمملكة حتى يوم 8/ ‏1/‏ 1439هـ، 52 قرارًا بالموافقة على تغيير أسماء مواطنين ومواطنات طلبوا تغييرها، إلى أسماء أخرى من اختيارها.

وكانت النساء هن الأكثر تغييرًا لأسمائهن من الرجال خلال الأيام الماضية، حيث برزت أسماء (ملك، عبير، ليان، سحر) كأكثر الأسماء النسائية المغير إليها، في حين كان من الأسماء النسائية المستبدلة أسماء (حاكمة، سكبة، تراسيري، شريفة)، في حين اتجه الرجال إلى تغيير أسماء (ذياب، صالح، فزاع).

الجدير بالذكر أن الأحوال المدنية أصدرت العام الماضي 2097 قرارًا يقضي بتغيير أسماء 2097 اسمًا للمواطنين.







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