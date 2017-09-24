الأرقام تنصف كارينيو قبل ولايته الثانية بالدوري السعودي

المواطن - علي الحمداوي

تترقب الجماهير الشبابية وصول الأوروغوياني دانيال كارينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رسمياً خلال الموسم الرياضي الجاري، خلفاً للوطني سامي الجابر المقال مؤخراً من منصبه لسوء النتائج.

وأعلنت إدارة نادي الشباب الاتفاق المبدئي مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو لتدريب الفريق، وسيتم التوقيع النهائي بعد وصوله للرياض الأسبوع المقبل.

وأشارت إدارة الشباب إلى أن كارينيو سيصل الأسبوع المقبل مع طاقمه المساعد، وسيبدأ مهام عمله بعد مباراة النصر والشباب يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد المدرب الأوروغوياني النصر من قبل وحقق معه لقب الدوري وكأس ولي العهد، ولكنه رحل بصورة مفاجئة ويحل بديلاً عنه مواطنه دا سيلفا الذي توج أيضاً بلقب الدوري برفقة الفريق العاصمي للموسم الثاني على التوالي، بعد صراع شرس مع الأهلي.

وجاءت أرقام دانيال كارينيو مع النصر كالتالي «لعب 46 مباراة، فاز في 31، وتعادل في 12، وخسر 3، وسجل لاعبوه 92 هدفاً، بينما تلقت شباكه 39 هدفاً».

وبدأ كارينيو مسيرته التدريبية عام 2000 مع فريق مونتفيديو، وتولى بعدها قيادة ناسيونال، ثم تولى في 2004 تدريب فريق ليجا دي كيتو الإكوادوري، ثم عاد لقيادة مونتفيديو عامين منذ موسم 2005 وحتى عام 2007، ثم قاد ناسيونال وديبورتيفو كالي ومونتفيديو واندرز وبالستينو.

وفي عام 2012 تولى كارينيو قيادة نادي النصر السعودي، وبعد ذلك درب العربي القطري موسم 2014- 2015، تلاه تدريب المنتخب القطري، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.







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