الألعاب النارية تزين سماء العارضة

المواطن - نايف عقيلي - جازان

نظمت بلدية محافظة العارضة ولجنة التنمية السياحية ونادي الحي بإسكان الروان، مساء أمس، حفل أهالي المحافظة بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة، بحضور محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة، ووكيل محافظ العارضة الدكتور خفير بن زارع العمري، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات في العارضة.



ورفع ابن لبدة التهنئة للقيادة الرشيدة وكافة الشعب السعودي؛ بمناسبة هذا اليوم المجيد لهذا الوطن الغالي، مؤكدًا أن محافظة العارضة الحدودية تحتفل ابتهاجًا بالوطن الذي يقف على حدوده رجال قواتنا المسلحة للدفاع عن ترابه الغالي، معربًا عن اعتزازه الكبير بمشاركة أهالي المحافظة فرحتهم، مقدمًا شكره وتقديره لبلدية المحافظة واللجنة المنظمة للاحتفال.



ومن جانبه، ألقى سليمان فقيهي كلمة الأهالي الذين جددوا فيها البيعة والعهد والولاء للقيادة الرشيدة، ثم توالت فقرات الحفل الذي شمل قصائد شعرية وألعابًا شعبية ومسرحية تحاكي حب الوطن وبرنامج مسابقات وجوائز.



ثم سلم محافظ العارضة الجوائز للفائزين في المسابقات الرياضية التي أقيمت بمناسبة اليوم الوطني.

وفي ختام الحفل زيّنت الألعاب النارية سماء العارضة؛ ابتهاجًا بفرحة الوطن.



وكان محافظ العارضة قد افتتح معرض الإدارات الحكومية المصاحب لفعاليات اليوم الوطني، حيث تجول ومرافقوه في المعرض واطلع على المشاركات التي نفذتها عدد من الإدارات الحكومية منها مكتب التربية والتعليم والمدارس التابع له وكلية العلوم والآداب والدفاع المدني والهلال الأحمر وإدارة المجاهدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومستشفى العارضة وإدارات أخرى.







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