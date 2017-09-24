الأمير عبدالله بن عبدالرحمن يهنئ الملك وولي العهد باليوم الوطني

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

وقال سموه في تصريح صحفي :” في هذه المناسبة الوطنية نستذكر حدثاً عظيماً صنعه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – الذي أسس دولة مترامية الأطراف ورفع راية التوحيد وصنع مجداً لن ينساه التاريخ والأمة الإسلامية وواصل مسيرته ابناؤه الملوك – رحمهم الله – إلى هذا العهد الزاهر الذي ينعم فيه الوطن والمواطن بالتطور والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وسمو ولي عهده الأمين الذي يسعى لنهضة المملكة سياسياً واقتصادياً وجعلها ضمن أبرز الدول المتقدمة عبر روية المملكة 2030 الواعدة بالخير على الدولة والمواطن بما يحقق متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السعودي بمشيئة الله .

وسأل سموه الله أن يحفظ بلادنا ويديم عزها ومجدها .







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