الأهلي في مهمة قوية بملعب رادس أمام الترجي التونسي

المواطن - مصر

تترقب الجماهير العربية بصفة عامة والمصرية على نحو خاص، الكلاسيكو الإفريقي المرتقب، اليوم السبت، بين الأهلي القاهري ومضيفه الترجي الرياضي التونسي، على ملعب رادس، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2017.

الأهلي المصري يدخل المباراة حاملاً الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، في حين سبق للترجي الفوز بدوري الأبطال الإفريقي مرتين من قبل، وقد تعادلا في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-2.

ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بأي نتيجة على الترجي لضمان التأهل للدور نصف النهائي من عمر البطولة التي يحمل لقبها فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويأمل الأهلي تكرار سيناريو نهائي 2012 الذي توج الشياطين الحمر بلقبه على حساب الترجي، عندما تأهل الفريقان للنهائي وتعادلا 1-1 في القاهرة، وفاز الأهلي في رادس 2-1.

وعلى الجانب الآخر يتسلح الترجي الذي حلّ وصيفاً لدوري أبطال إفريقيا من قبل 4 مرات، بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على الأهلي وحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام بطل الثنائية المصرية.

يذكر أن الأهلي توج بالدوري وكأس مصر الموسم المنصرم، في حين حصد الترجي الدوري التونسي وخسر نهائي الكأس أمام النادي الإفريقي.







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