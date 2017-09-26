الإطاحة بـ 4 مواطنين شلحوا مركبة مواطن بحجز شرطة حفر الباطن

المواطن - سعيد آل هطلاء - حفر الباطن

بعد ساعات من توجيه مدير الأمن العام بسرعة القبض على الجناه المتورطين في سرقة أجزاء من مركبة مواطن في حجز شرطة حفر الباطن ، تمكنت شرطة الشرقية من القبض على 4 جناة وإحالتهم للنيابة العامة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة لسرقة بعض أجزائها أثناء وقوفها في حجز المركبات بشرطة محافظة حفر الباطن، فقد تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر بعد الاشتباه بعلاقتهم بتلك السرقة وقد ثبت بالفعل تورطهم في سرقة أجزاء المركبة وجرى إحالتهم للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقهم.







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