الإمارات تحتجز بريطانيًّا بسبب إشارة بذيئة وشرطة دبي توضح

المواطن - وكالات

رغم مرور عدة أشهر على واقعة احتجاز مواطن بريطاني في دبي، بعد أن استخدم يديه في أداء إشارة بذيئة في أحد الشوارع، إلا أن الصحف البريطانية أعادت الحديث عن الواقعة الأمر الذي دفع دبي للرد.

وتفاصيل القضية تعود إلى فبراير الماضي حيث ألقت شرطة دبي، القبض على مواطن بريطاني يدعى جميل مقدم؛ بتهمة ارتكاب “سلوك عدواني” بعد رفع إصبعه بإشارة بذيئة في وجه سائق آخر بالشارع.

وقال مقدم، وهو من مدينة ليستر الإنجليزية: إنه قام بهذا الفعل بعد شعوره “بالإحباط” لقيام السائق الآخر بقطع الطريق أمامه؛ بحسب “بي بي سي” العربية.

ونشرت شرطة دبي بيانًا قالت فيه: إنه بالإشارة إلى الخبر المتداول في وسائل الإعلام بعنوان “شرطة دبي تحتجز بريطانيًّا رفع إصبعه بإشارة بذيئة في الشارع”، أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عن قيام المدعو (ج. ا)، بريطاني الجنسية، بفعل فاضح علني عندما كان يقود سيارة شركة تأجير على شارع الخيل باتجاه المبلغ (ع. غ)، آسيوي الجنسية، برفقته زوجته وأطفاله؛ مما أدى بالأخير إلى تقديم بلاغ تجاه المدعو (ج. ا).

وأضافت شرطة دبي أنه تبين أن المتهم البريطاني غادر الدولة بعد الواقعة وأثناء عودته بتاريخ ١٠ سبتمبر الجاري تم ضبطه وإحضار المبلغ (ع. غ)، ولكن باءت جميع محاولات الصلح والتنازل بالفشل؛ لأنه اعتبر الفعل الفاضح إهانة له أمام زوجته وأطفاله والمساس بكرامته والتقليل من قيمته أمام أسرته، وقد تم تحويل البلاغ إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وأكدت شرطة دبي للجميع من المقيمين والزائرين والمواطنين أنهم متساوون أمام القانون، وتحرص شرطة دبي على الشفافية والوضوح والموضوعية مع الجميع.







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