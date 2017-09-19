الإمارات تطلق #معاً_أبداً احتفالًا باليوم الوطني الـ87 للمملكة

المواطن - الرياض

يومًا بعد يوم تزداد الرابطة بين المملكة والإمارات، حتى إن البعض قد يرى أنهما دولة واحدة برؤية واحدة يسيرون في طريق واحد ويواجهون نفس الأعداء، وطوال تاريخهم لم تتخلَّ أي منهما عن الأخرى في وقت الضيق، وفي الاحتفال يكونون سويًّا كما فعلت الإمارات اليوم الثلاثاء، حيث اعتمدت وسم “معًا أبدًا”؛ احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ87.

وكتب الحشيم: “شعب واحد، مصير واحد.. لنا الفخر أن نكون معًا أبدًا، ومع الشعب السعودي ونشاركهم اليوم الوطني”.

أما فتاة تهامة فغردت بأشعارها “يا بلاد الـعز والشهم الهمام.. يا مقام الطيب والفعل الفريد.. عـيـدكم عـيدٍ لنا ما به كـلام.. وشعبنا واحد وعزه ما يبيد”.

ومن جانبه، غرد المدركر: “دائمًا سباقين للخير ورايتكم بيضاء، رسالة للأعداء والخونة والله لا يفرقكم”.

وكتب عبدالله بن غريب: “الإماراتي لأخو نورًا حزامه.. والسعودي للإماراتي عضيد كل منهم له على الطولات هامه.. وكل منهم قبضته تفل الحديد”.







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