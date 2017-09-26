الإمارات تلجم أبواق قطر الإعلامية وتكذب رواية العربي الجديد

المواطن - الرياض

تواصل قطر الصيد في الماء العكر، وتحاول ضرب الأسافين بين الدول العربية، خاصة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي بذلك تلجأ إلى أبواقها الإعلامية المأجورة التي تدير حرب التضليل بالوكالة عن الدوحة.

موقع العربي الجديد المعروف بتوجهاته وتمويله القطري الخالص نشر خبرًا مكذوبًا حول زيارة قنصل الإمارات في أربيل أحد مراكز الاقتراع التي أجري فيها استفتاء استقلال الإقليم يوم أمس، وهو ما نفته الإمارات جملة وتفصيلًا.

وأكدت مصادر إماراتية أن قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، موجود في الإمارات منذ عدة أيام.

وشددت المصادر الإماراتية على أن خبر العربي الجديد عارٍ تمامًا عن الصحة، ورأت المصادر أنه يندرج ضمن اضطلاع قطر المستمر بدور مشبوه ومحرض ضد دول الخليج عبر وسائل إعلامها.

وأكدت المصادر الإماراتية في ردها على أن موقف دولة الإمارات واضح، وهو ما عبرت عنه على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي دعا إقليم كردستان إلى العدول عن الاستفتاء، مؤكدًا على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العراق الواحد، وأن الحوار السياسي كفيل بمعالجة المشاغل وتلبية الطموحات.







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