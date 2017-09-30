الإيراني علي دائي يتهم خريبين : سنقصم ظهر الهلال

المواطن - الرياض

لم يجد علي دائي، المدير الفني السابق لفريق بيروزي الإيراني، سبيلًا أمامه بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقها الهلال بفريقه 4- 0 في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، سوى الهجوم على نجوم نادي القرن الآسيوي.

وقال دائي عن المحترف السوري عمر خريبين صاحب الثلاثية خلال مباراة الذهاب: “خريبين داعشي، وبرسيبوليس سيرد ردًّا قاسيًا على الهلال، سنسقطهم في 20 دقيقة”.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واستطاع عمر خريبين من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، وعقب الطرد استطاع المهاجم السوري إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

هجوم علي دائي على الهلال اليوم، لم يكن الأول من نوعه؛ حيث سبق له مهاجمة فريق الأهلي في الدور ربع النهائي ومن قبل الأخضر السعودي.







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