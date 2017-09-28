الاتحاد في مهمة صعبة أمام التعاون بالدوري السعودي

المواطن - جدة

يحتضن اليوم الخميس، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، مواجهةً من العيار الثقيل بين التعاون وضيفه الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يتسلح التعاون خلال المباراة بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوزه الثاني بالدوري، حيث لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر مباراة، ويملك في جعبته 5 نقاط يحتل بها المركز التاسع.

ولم يستطع التعاون الفوز في آخر 3 مباريات على التوالي حيث خسر في الجولة الثانية أمام الهلال، ثم تعادل مع الفيحاء والرائد على التوالي، ويأمل اليوم في تحقيق فوزه الثاني بالبطولة التي يحمل لقبها الهلال.

ويدخل الاتحاد المباراة في حالة يُرثى لها، حيث لعب عميد الأندية السعودية 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، ويقع بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط.

يسعى النمور تحت قيادة التشيلي لويس سييرا، للعودة لسكة الانتصارات مجدداً بالدوري السعودي، وخاصة أن المركز العاشر لا يليق باسم وتاريخ الاتحاد، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من الأجانب والمحليين.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الاتحاد والتعاون بالدوري السعودي للمحترفين، حسمها العميد بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالبريدة.







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