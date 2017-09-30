الاتصالات عن دمج الأقسام النسائية بالرجالية: شائعة لا أساس لها من الصحة

المواطن - الرياض

نفت شركة الاتصالات السعودية، ما تم تداوله عن نية الشركة إلغاء الأقسام النسائية بفروعهم ودمجها مع الأقسام الرجالية.

وأكد عبدالله الفهد، مدير عام الشؤون الإعلامية، أن ما تداولته في وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأقسام النسائية بفروع الشركة، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح مدير الإعلام بالاتصالات أن الشركة وضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي، أتاحت الفرصة للعملاء بإجراء العديد من الخدمات والطلبات التي يرغبونها بصورة آلية ودون الحاجة لزيارة فروع الشركة.

وأضاف الفهد أن الشركة وفرت تطبيق MySTC، والذي سهل على كافة العملاء إجراء العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة.







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