الانهيار الاقتصادي يجبر قطر على بيع حصتها في عملاق النفط الروسي

المواطن - وكالات

وقّع جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، صفقةً مع شركة الطاقة الصينية “سيفك” يتم بموجبها بيع حصة الطرفين في شركة “روس نفط”، التي تملك الحكومة الروسية فيها حصة مسيطرة.

وتأتي الصفقة بعد أن مرور نحو تسعة أشهر على شراء شركة “جلينكور” و”جهاز قطر للاستثمار” حصة في عملاق النفط الروسي، في مطلع ديسمبر الماضي نسبتها 19.5% مقابل 692 مليار روبل (حوالي 11 مليار دولار)، وذلك في إطار خصخصة الحكومة الروسية لبعض أصولها.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية قد خفضت في وقت سابق تصنيفها للديون القطرية طويلة الأجل إلى -AA من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

في هذه الأثناء كشف أحد الحسابات المعروفة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن قيام عدد كبير من مذيعي “قناة الجزيرة” بتحويل أموالهم لبنوك بريطانية.







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