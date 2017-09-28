الباطن يدفع بنجومه أمام الفتح في مهمة خارج التوقعات

المواطن - الرياض

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ونظيره في الفتح، التشكيل الرسمي للحفراوي والنموذجي استعداداً للمواجهة المقررة بينهما، بعد قليل بالدوري السعودي.

وجاء التشكيل كالتالي:

يفتتح اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مواجهات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف نظيره الفتح.

تمكن الباطن من تحقيق العلامة الكاملة مناصفة مع الهلال، بعدما فاز في 3 مباريات على التوالي قبل أن يخسر أمام الأهلي 2-1 في الجولة الرابعة، تاركاً صدارة الدوري لحامل اللقب.

ويحتل الباطن المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة، خلف الهلال الذي يتربع على الصدارة، وفي حالة تمكن الحفراوي، اليوم، من الفوز على الفتح سيعتلي الصدارة مجدداً برصيد 12 نقطة.

ويملك الباطن مجموعةً مميزة اللاعبين المحترفين القادرين على حسم اللقاء مبكراً، مثل البرازيلي جورجي سيلفا، وتراباي أديسون، وجوناثان بينتيس، تحت قيادة المدرب البرتغالي جواكيم ماتشادو.

وعلى الجانب الآخر يعيش الفتح حالة من استعادة الثقة، بعدما حقق النموذجي الفوز في آخر مباراتين على التوالي، ليرفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الثامن.

ويعول السيد فتحي الجبال مدرب الفتح آمالاً كبيرة على هداف النموذجي علي الزقعان، من أجل حسم الثلاث نقاط لصالح الفريق للابتعاد عن مناطق الخطورة بالدوري.







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