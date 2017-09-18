البحرية اليمنية تفكك شبكة ألغام بحرية

المواطن - وكالات

فككت قوات التشكيل البحري التابع للجيش اليمني، شبكة ألغام بحرية على بعد عشرات الأميال البحرية من سواحل مديرية ميدي اليمنية الساحلية.

وقال مصدر عسكري يمني إن إحدى دوريات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن تمكنت أثناء دورياتها الاستطلاعية المعتادة من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد عشرة أميال بحرية باتجاه جزيرة غراب كانت قد زرعتها المليشيا الانقلابية في عرض البحر بوقت سابق.

وأشار المصدر إلى أن فريق الألغام البحرية قام بسحب بعض الألغام إلى ساحل إحدى الجزر القريبة لتفجيرهما فيما لا تزال عشرات الألغام جارٍ التعامل معها.

وكانت قوات التشكيل البحري كانت قد أحبطت في الثاني من سبتمبر الجاري محاولة تسلل لفريق خبراء ألغام تابع للمليشيات وقامت بتفجير القارب الذي كانوا عليه مما أدى إلى مقتل خمسة منهم.







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