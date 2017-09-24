البدري: هدفنا دوري أبطال إفريقيا لا غير

المواطن - علي الحمداوي

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه أغلق اعتبارًا من أمس السبت صفحة مباراة الترجي التونسي؛ للتفكير في مباراة الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال البدري إن هدف الأهلي الوحيد هو الفور بلقب دوري أبطال إفريقيا لا غير، وخاصة أن البطولة الأكبر في القارة السمراء على مستوى الأندية غائبة عن القلعة الحمراء منذ 3 مواسم.

وسيواجه الأهلي المصري في ذهاب الدور نصف النهائي بأبطال إفريقيا، المتأهل من مباراة النجم الساحلي وأهلي طرابلس والتي تقام في الثامنة من مساء اليوم الأحد بسوسة في تونس.

وقرر مدرب الأهلي البقاء في تونس تجنبًا للإرهاق ومشقة السفر، وخاصة أن مباراة الذهاب ستقام في تونس سواء تأهل النجم الساحلي أو أهلي طرابلس.

يذكر أنه في حالة تأهل النجم التونسي للدور نصف النهائي سيقام لقاء الذهاب على أرضه، وفي حالة صعود الأهلي طرابلس ستلعب المباراة في تونس لأن الأندية الليبية اختارت تونس ملعباً لها.







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