البرلمان العراقي يطالب بإرسال قوات وإغلاق حدود كردستان

المواطن - وكالات

طالب البرلمان العراقي، أمس الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات الأمن في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، وكذلك إغلاق المعابر الحدودية مع هذه المنطقة، حسبما أفاد نائب في البرلمان العراقي.

وذكر المصدر أن البرلمانيين وافقوا على مطالبة العبادي، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على استفتاء اليوم، حول استقلال كردستان العراق الذي رفضته بغداد.

وأعلن إقليم كردستان، مساء أمس، انتهاء عمليات التصويت على استفتاء الاستقلال وبدء عمليات الفرز، رغم المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.







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