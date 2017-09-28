البكيري: هذا الثلاثي سبب فوز الاتحاد على التعاون

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الناقد الرياضي محمد البكيري بمستوى لاعبي الاتحاد في مباراتهم مع التعاون، والتي انتهت بفوز العميد بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد البكيري أهمية فوز الاتحاد في المباراة، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء بفضل بسالة الدفاع، وإدارة الثلاثي فهد الأنصاري وخالد السميري وكارلوس فيلانويا للمباراة.

هذا وأحرز الاتحاد هدف التقدم عن طريق محترفه الكويتي فهد الأنصاري في الدقيقة 19 من ركلة ثابتة نفذها اللاعب بشكل رائع، لتسكن شباك التعاون، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 1 ـ 0.

وفي الشوط الثاني، تعادل التعاون عن طريق اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة 47، وجاء هدف فوز الاتحاد عن طريق اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط ليصبح في المركز الرابع مؤقتًا، وتجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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