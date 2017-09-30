البلديات: خطة مبكرة لتفادي مخاطر السيول والأمطار

المواطن - الرياض

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار، برعاية أمانة منطقة الرياض، ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، ويأتي ذلك في إطار استعداداتها المبكرة لدرء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار أثناء موسم الأمطار لهذا العام.

وشارك في الورشة كل من مركز تحقيق الأهداف والإدارة المركزية للمشروعات التطويرية ووكالة الشؤون الفنية بالوزارة، وجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، ممثلة بالوكلاء المختصين بإدارة السيول والكوارث.

كما تعتزم الوزارة تعميم تطبيق “حاذر” لإرشاد السكان أثناء هطول الأمطار لتفادي أماكن تجمعات مياه الأمطار والسيول، حيث سيعمل مركز المعلومات البلدية بالوزارة بالتعاون على تعميم هذا التطبيق والتأكد من جاهزية جميع الأمانات على مراحل، الذي يقدم معلومات للسكان عن المواقع الحرجة في المدينة المعنية أثناء مواسم هطول الأمطار، كما يتيح النظام للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي تتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/ تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيًّا أو اهتزازيًّا، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G)، كما يُسهم النظام في تمكين منسوبي الأمانات من رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها.







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