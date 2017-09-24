البياوي: لن أتحدث عن الحكام.. والدوري ما زال طويلاً

المواطن - الرياض

أكد ناصيف البياوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أن بنو قادس كان يستحق الفوز على الفيصلي بالجولة الرابعة “جولة الوطن” بالدوري السعودي للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي 1- 1 مواجهة القادسية مع ضيفه الفيصلي، على ملعب مدينة الأمير عبد الرحمن بن جلوي الرياضية في الراكة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

وقال البياوي: «كنا الأفضل في مجمل المباراة رغم تقدم الفيصلي، وضربة الجزاء في بداية الشوط الثاني للفيصلي أثرت على مستوى الفريق، كنا قادرين على أن نحسم المباراة هددنا مرمى الفيصلي في أكثر من مرة».

وتابع المدرب التونسي: «لم يحالفنا الحظ، ولكن الحمد لله شخصية اللاعبين القتالية عادت بالفريق لأجواء المباراة الدوري ما زال طويلاً وسوف نعمل على تصحيح الأخطاء وسوف يتحسن الفريق مع الوقت».

وواصل مدرب القادسية: «لا أتدخل في القرارات التحكيمية وهي أمور تقديرية تبقى لأهل الاختصاص، والأهم أداء اللاعبين داخل الملعب».







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