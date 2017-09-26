البيت الأبيض حول استفتاء إقليم كردستان: نريد عراقًا موحدًا

المواطن - وكالات

أعلن الأبيض أن الولايات المتحدة تتمنى أن ترى دولة العراق موحدة؛ حتى تتوحد الجهود الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش والضغط أكثر على إيران.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أربيل أبوابها مساء الاثنين بعد توافد حوالي 5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجد معارضة قوية من دول الجوار والمنطقة.

وأغلقت تركيا حدودها مع إقليم كردستان، فيما أغلقت إيران مجالها الجوي؛ احتجاجًا على الاستفتاء الذي تفردت أربيل بتحديد كل إجراءاته، فيما طالبت العراق بتسليم المواقع الحدودية للحكومة المركزية في بغداد.

ويمكن للدول الثلاث تركيا وإيران والعراق محاصرة الإقليم حال رغبوا في ذلك حيث تشترك الدول الثلاث في حدودها البرية، فيما يخضع المجال الجوي لكردستان لسلطة العراق وحكومته المركزية.







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