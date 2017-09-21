التجارة والاستثمار لـ”المواطن”: التسويق الشبكي والهرمي أنشطة مضللة

المواطن – حسان الصالحي – الرياض

بالرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها وزارة التجارة والاستثمار بين الحين والآخر، للتحذير من التسويق الهرمي والشبكي، إلا أنّه ما زال بعض الأفراد من المواطنين والوافدين يقومون بالإعلان والتسويق عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لهذه الأنشطة المشبوهة.

بدورها تواصلت صحيفة ”المواطن“ مع وزارة التجارة والاستثمار وقامت بالاستفسار عن التسويق الشبكي الذي بات يروّج له بعض السماسرة من الخارج عن طريق شركاء لهم بالسعودية، وهو ما قد يوقع البعض في فخ الديون والإفلاس فضلاً عن الحرج الذي يتعرض له من قبل الآخرين الذين تم دعوتهم لهذا النشاط.

وقالت الوزارة في ردها على ”المواطن“:” نجدد تحذيرنا من التسويق الهرمي أو الشبكي، باعتباره نشاطاً مضللاً للمستهلك“.

وأكّدت الوزارة أن مثل هذه الأنشطة فيها تغرير بالمستهلكين بإيهامهم بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي، الذي تم منعه في المملكة وكثير من دول العالم‪.‬

وبينت وزارة التجارة والاستثمار بأنها قد رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض الأفراد من المواطنين والوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي، ودعوتهم للآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية الشبكة، من خلال إيداع مبالغ مالية في حسابات محددة، مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق العضو‪.‬

وأشارت الوزارة إلى مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تسويقي مشبوه، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.







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