التحقيق في وفاة مُسن بعد عملية جراحية بمركز غير متخصص بعسير

المواطن - رائد القرفي - عسير

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مسن بعد إجراء عملية جراحية بأحد المراكز الخاصة غير المتخصصة بإجراء أي عمليات جراحية.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه قد حضرت حالة وفاة إلى مستشفى محايل العام لمسن تم نقله من أحد المجمعات الطبية الخاصة في المحافظة عبر سيارة إسعاف تابعة لذلك المجمع الطبي الخاص.

وبعد الكشف عليه من قبل أطباء طوارئ مستشفى محايل العام اتضح أن المسن قد فارق الحياة – رحمه الله – قبل وصوله لمستشفى محايل.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه نظراً لأن المتوفى كان عند إحضاره يرتدي الزي المخصص للعمليات الجراحية في المجمع الطبي الخاص الذي أُحضر منه المتوفى، والذي هو غير مسموح له بإجراء أي عمليات جراحية، فقد صدر توجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان للجهات المختصة في صحة عسير بفتح تحقيق فوري ومراجعة ملف المريض ومن ثم عرض ذلك على الهيئة الطبية الشرعية والإدارات المعنية بالمديرية؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات.







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