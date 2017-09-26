التخصصات الصحية تدشن هويتها الجديدة احتفالًا باليوم الوطني 87

المواطن - طارق النجعي

دشنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هويتها الجديدة، بالتزامن مع احتفالاتها باليوم الوطني 87، كما أطلقت بوابتها الإلكترونية، وكرمت مبادرات الموظفين الفائزة وأجمل عبارة وطنية، وأزاحت الستار عن لوحة وطن، بحضور مسؤولي الهيئة والممارسين الصحيين.

وألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، كلمة، نوه فيها بما تحقق من إنجازات وطنية كبيرة في شتى المجالات في ظل قيادة رشيدة تسعى دائمًا إلى رفعة الوطن والمواطن، معتبرًا أن اليوم الوطني مناسبة هامة تذكر بما تحقق من إنجازات وطنية، داعيًا الله العزيز القدير أن يحفظ قيادتنا ووطننا ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء.

وقال الأمين العام: إن هوية “الهيئة” الجديدة تمثل نقلة نوعية في تاريخها؛ حيث تعتبر مرحلة جديدة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو قطاع صحي عالي الكفاءة، ويضم قوى بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، معتبرًا أن إستراتيجية الهيئة وضعت من أولوياتها خدمة الممارس الصحي وتأهيله وتدريبه ليكون نافعًا للمجتمع.

وأشار إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية وما حققته الهيئة طوال 25 عامًا منذ إنشائها موضحًا أن إستراتيجية الهيئة استكمالًا للنجاحات التي تحققت سابقًا، وجاءت لتكون أكثر جودة في خدمة القطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين على وجه الخصوص.

وأضاف الأمين العام أن شعار الهيئة يعكس مسؤوليتنا تجاه الوطن بتأهيل الكفاءات المحترفة في التخصصات الصحية، ويرمز الشعار إلى مهمة الهيئة في شكل الخريطة يحتويها خط أزرق من الرعاية الصحية المحترفة ينتهي في قلبها برمز لنبض الصحة، ويكمل شكل الخريطة علامة الصح باللون الأخضر الطبي لترمز إلى دورنا الحيوي في توفير ثقة المجتمع في معاييرنا وكفاءة الممارسين.







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