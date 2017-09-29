التخصصات الصحية تعلن آلية اعتماد نتائج اختبار شهادة الاختصاص السعودية

المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، آلية اعتماد النتائج للاختبار النهائي لشهادة الاختصاص السعودية, مشيرة إلى أنها تمر بخمس خطوات، تنتهي بإعلان النتائج.

وأوضحت الهيئة، أن أول خطوة تمر بها آلية اعتماد النتائج هي: مراجعة تحليل وإحصاءات ما بعد الاختبار من قبل اللجنة المختصة، واتخاذ الإجراء العلمي اللازم ومن ثم إقرار النتيجة، فيما تشمل الخطوة الثانية مراجعة وتدقيق النتائج واعتماد الإدارة التنفيذية للتقييم، ومن ثم يأتي الإجراء الثالث وهو إعلام المتدربين بالنتائج عن طريق مدير البرنامج في تخصصه والشؤون الأكاديمية لجميع البرامج التي تتبع المركز التدريبي، أما الخطوة الرابعة فتشمل إرسال تقرير للمتدرب للأداء الشخصي ومقارنة أدائه مع جميع من جلس للاختبار، والخطوة الأخيرة رفع النتائج بموقع الهيئة الإلكتروني.

ودعت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، المتدربين إلى الاطلاع على الخطوات التي تمر بها اعتماد النتائج، متمنية لهم التوفيق في اختباراتهم.







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