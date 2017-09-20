التخصصات الصحية تعلن فتح التقديم على الدبلوم السريري لتخصص الباطنة

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب التقديم على شهادة الدبلوم السريري في تخصص الباطنة حتى تاريخ 8 أكتوبر 2017م، فيما سيعقد الاختبار بتاريخ 21 أكتوبر 2017 في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن شروط التقديم عدم عودة الطبيب للتدريب ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية لاختصاص الطب الباطني سواء حصل على درجة الدبلوم أم لم يحصل عليه، وبعد حصول الطبيب على شهادة الدبلوم في الباطنة يُمنح درجة نائب على أن لا تتم ترقيته بعد ذلك مستقبلاً (فلا يحق له الاستفادة منها لغرض الترقيات المستقبلية حتى لو حصل على شهادة أخرى لنص القرار)، مشيراً إلى أن هذا القرار يطبق حصراً على كل من تم طي قيده من البرنامج بسبب عدم اجتيازه الجزء الأول لثلاث محاولات فأكثر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن آلية منح دبلوم الباطنة هي عقد امتحان مرة في السنة من قبل المجلس العلمي، عبارة عن امتحان سريري (أوسكي) لقياس مهاراته السريرية يتكون من 10 محطات والنجاح في كل محطة من 60% ولابد أن يجتاز الطبيب 6 محطات على الأقل، ويُعطى الطبيب محاولتين لاجتياز الامتحان المذكور لسنتين متتاليتين، ويتولى المجلس العلمي عقد الامتحان السريري في شهر مارس من كل عام.

ودعا المتقدمين إلى تقديم توصيتين حديثتين من قِبل اثنين من الاستشاريين في اختصاص الباطنة بالمركز الذي تدرب فيه يكون أحدهما رئيس القسم بما يضمن كفاءة والتزام وحسن سيره وسلوك الطبيب، وأن يُقدم الطبيب ما يثبت قضائه – خلال فترة تدريبه – الدورات التدريبية الإجبارية (الباطنة العامة، العناية المركزة، أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأمراض الصدرية)، إحضار شهادة من جهة عمله تثبت عدم الانقطاع عن مزاولة العمل السريري حتى تاريخ التقديم، لافتاً إلى أن الطلبات والرسوم والمستندات المطلوبة تقدم لمنسق الباطنة بالرياض أو عن طريق منسقي الباطنة بالفروع (حسب النموذج المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة).







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