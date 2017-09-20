التدريب التقني: شهادات تدريب المدربين ليست رخصة مدرب

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن شهادات تدريب المدربين ليست رخصة مدرب، وإنما هي بمثابة شهادة حضور دورة فقط، ولا تؤهل صاحبها لممارسة التدريب.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، عبر حسابه على “تويتر”، أن الشهادات التي تقدمها معاهد ومراكز التدريب من خلال دورات تدريب المدربين هي شهادة حضور دورة فقط، وليست رخصة مدرب.

يأتي ذلك للحد من استغلال البعض لشهادات تدريب المدربين وممارسة التدريب بدعوى أن هذه الشهادات تؤهل صاحبها للقيام بهذا العمل.







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