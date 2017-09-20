الترفيه تنظم ملحمة وطن وتفتح أبواب إستاد الملك فهد للجمهور مجانًا

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح مدرجات إستاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجانًا، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية “ملحمة وطن” التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين، يومي السبت والأحد المقبلين الموافق 23 و24 سبتمبر.

وسيفتح باب التسجيل للعائلات والأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الرابط الإلكتروني هنا لاختيار اليوم، ثم تحديد عدد التذاكر وإدخال البيانات الخاصة لتتم عملية التسجيل بإرسال تأكيد عبر البريد الإلكتروني ومن خلال رسالة نصية تتضمن (QR Code).

و”ملحمة وطن” عبارة عن عروض مسرحية وطنية ثقافية تبدأ الساعة 8:30 مساءً، يشارك فيها 500 ممثل وعارض، وتتضمن 3 فصول لمدة 45 دقيقة تستعرض التاريخ والحاضر والمستقبل، تبدأ من “دعاء إبراهيم عليه السلام” و”ولادة الإسلام”، مرورًا بـ”عهد توحيد المملكة”، وعهد البناء خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانتهاءً بـ”رؤية المستقبل”، ومن ثم احتفالات اليوم الوطني.

وتتسع هذه الفعالية المميزة لنحو 40 ألف شخص، ستقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل، وستفتح أبواب الإستاد لاستقبال الجمهور الساعة 4 عصرًا، وسيكون هناك تسهيلات وتجهيزات تتناسب مع حضور العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وجود ساحة مخصصة لتناول الطعام، إذ تتواجد عربات الأطعمة في المكان.

وقد أصدرت الهيئة دليلًا تعريفيًّا يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالًا باليوم الوطني، ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: هنا







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