التشكيل المثالي.. سيطرة عربية على ربع نهائي أبطال إفريقيا

المواطن - مصر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2017، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب.

وسيطر لاعبو الفرق العربية على التشكيل المثالي لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا وجاء على النحو التالي:

وتأهل للدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا 4 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري.

وسيلعب الأهلي المصري مع مضيفه النجم التونسي ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي في سوسه، بينما سيلاقي الوداد المغربي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.







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