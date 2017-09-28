التعادل السلبي يحسم مواجهة الباطن والفتح في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباراة الباطن وضيفه الفتح بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء أقيم على ملعب الباطن ضمن افتتاح مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول مؤقتًا، بفارق الأهداف عن الهلال، وأصبح رصيد الفتح 7 نقاط في المركز السادس مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب مساء اليوم التعاون مع الاتحاد، وتستكمل باقي المباريات غدًا الجمعة، حيث يلتقي الفيحاء مع أحد، والشباب مع النصر، وتختتم المباريات يوم السبت بمواجهات الهلال والقادسية، والأهلي أمام الرائد، والفيصلي أمام الاتفاق.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :