بعد صورة يودا .. التعليم تبدأ ترحيل النسخ البديلة لكتاب الدراسات الاجتماعية

المواطن - الرياض

بدأت وزارة التعليم صباح اليوم الأحد، بترحيل النسخ البديلة لكتاب الدراسات الاجتماعية لجميع الإدارات التعليمة.

وقال متحدث التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه على “تويتر”: “بدأت وزارة التعليم صباح هذا اليوم بترحيل النسخ البديلة لكتاب الدراسات الاجتماعية للمستوى الأول الثانوي إلى جميع إدارات التعليم”.

يذكر أن وزارة التعليم اعتذرت عن الخطأ الذي ظهر في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي في الإعداد العام، إذ ظهرت صورة لتوقيع الملك فيصل اتفاق ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945 وبجواره ما يشبه دمية لكائن فضائي.

وغرد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “تأسف وزارة التعليم عن الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية”، في خطوة عبرت عن شفافية الوزير وسرعة تجاوبه، بعد أن كانت «التعليم» تتبع الأساليب التقليدية في التعامل مع الأخطاء في مناهج التعليم من خلال إرسال التعميم على إدارتها في مختلف المناطق السعودية.

وأكد وزير التعليم أن وزارته ستسحب النسخ من المدارس للمقرر الذي ورد فيه الخطأ، لافتاً إلى أنها بدأت فعلياً بطباعة نسخة مصححة من الكتاب، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.







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