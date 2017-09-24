التعليم تتوصل للمسؤول عن خطأ صورة الملك فيصل بمنهج الثانوية

المواطن - الرياض

توصّلت وزارة التعليم للمسؤول عن خطأ في كتاب الدراسات الاجتماعية للمرحلة الثانوية، والذي ظهرت فيه صورة لتوقيع الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز اتفاق ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وبجواره ما يشبه دمية لكائن فضائي، ما سبب حرجًا للوزارة.

وعقد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، اجتماعًا طارئًا مع المتعهد المسؤول.

وقرر الاجتماع إلزام المتعهد بطباعة كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للصف الأول الثانوي من جديد، وسحب النسخ الموجودة، وفقًا لصحيفة الحياة.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد غرّد -في حسابه على “تويتر”- قائلًا: “تأسف وزارة التعليم عن الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية”.

وأكد العيسى أن الوزارة سحبت النسخَ من المدارس للمقرر الذي ورد فيه الخطأ، وبدأت فعليًّا بطباعة نسخة مصححة من الكتاب، فضلًا عن تشكيل لجنة لتحديد مصدر الخطأ واتّخاذ الإجراءات المناسبة حياله.







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