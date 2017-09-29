التمريض في وزارة الصحة تحتفل باليوم الوطني 87 على طريقتها الخاصة

المواطن - الرياض

احتفلت الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة باليوم الوطني 87، لذكرى تأسيس المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه تحت راية التوحيد وعلى أيدي ملوك هذه البلاد من أبنائه وصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتمريض، رجاء محمد صبحي جاد الحق، “في ذكرى عيدنا الوطني السعودي أتحدث باسمي واسم كل الممرضين والممرضات وأقول إن اليوم الوطني للمملكة هو مناسبة مميّزة محفورة في ذاكرة ووجدان أبناء وبنات الوطن”.

وأكدت رجاء أن هذا اليوم الّذي تحقق فيه التكامل والوحدة، والصحة أحد أهم محاور اهتمامات حكومتنا الرشيدة ممثلة في ما تقدمة وزارة الصحة بجميع العاملين فيها وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة هذه المنظومة الصحية المتكاملة التي تنفق عليها حكومتنا الرشيدة المليارات وتقدم خدماتها المتطورة مجانًا وفق أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية.

وأضاف مدير التعليم المساعد لمدير عام التمريض علوان الشمراني أن التمريض هذه المهنة الإنسانية وفي ظل قادتنا حصلت على الدعم الكبير اللامحدود من قبل ولاة أمرنا وبلا شك هذه المهنة تستحق التقدير الكبير، فهذه المهنة تتصف بسرعة التطور والتغيير حتى أصبحت هذه الكوادر لديها من المسؤوليات التعليمية والقياديه والإشرافية ما يعزز دعم ولاة أمرنا لها على مر العصور.

بدورها، أوضحت نورة مدني أن الخدمات الصحية حظيت بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة مما أحدث نقلة نوعية واضحة للعيان حتى باتت صحة المواطن الركيزة الأساسية في إعداد وتطوير كل ما يسهم في توفير وتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات علاجية في وطننا الغالي.

كما أكد مدير الأبحاث محمد الغامدي أن في هذا اليوم تتجلى مشاعر فياضة وبلادنا تواصل مسيرة الخير والبناء برؤية طموحة وإنجازات عملاقة والتي شملت أيضًا الجانب الصحي بالمملكة.

على صعيد آخر أكدت مديرة العلاقات العامة شيخة آل مغيب على أنه وفِي ظل دعم قيادتنا الحكيمة لصحة الإنسان لاحظنا وبشكل كبير التطور الكبير في المملكه في المجال الصحي مما ساهم في ارتفاع معدل متوسط عمر حياة الإنسان وهذا دليل على التقدم الصحي الذي وصلت له بحمد الله المملكة.

ورفعت مدير عام التمريض رجاء جاد الحق باسمها واسم تمريض الوطن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود داعية المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا.







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