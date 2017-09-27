التميمي: فخور بقرار قيادة المرأة للسيارة كوني أبًا لست بنات

عبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- على صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وقال التميمي إن هذا القرار المهم يؤكد حكمة القيادة ونظرتها الثاقبة لمصالح المواطنين، مشيراً إلى أن المرأة السعودية تحظى باعتناء كبير منذ نشأة المملكة تحت قيادة المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- وكان لها إسهامات كبيرة في عدة مجالات ابتداءً من التعليم والابتعاث أو من خلال دورها مع الرجل في تنمية المملكة أو المساهمة في دورها الحيوي بمجلس الشورى.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 أعطت دوراً مهماً للمواطن السعودي رجالاً ونساءً وذلك للإسهام في التنمية وصناعة مستقبل واعد بمشاركة جميع أطياف المجتمع دون تفريق وهذا ما نلمسه مؤخراً بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال السنتين الماضيتين والتي غيرت من أداء العمل الحكومي تحديداً وتحول إلى أكثر حيوية وسرعة في اتخاذ القرار وإنجاز الأعمال.

وقال التميمي: إني أشعر بسعادة غامرة بعد صدور الأمر السامي وأنظر له بشكل شخصي كوني أبًا لست بنات، وأنا حريص أن يأخذن دوراً بارزاً في خدمة وتنمية الوطن، كما سيسهم هذا القرار في تمكين المرأة وإعطائها مساحة كبيرة من الاهتمام مما يزيد من إسهامهن في المجتمع ولعب دور حيوي مهم في مستقبل المملكة.

وأشار التميمي إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت من الجهات التي مكنت المرأة في العمل في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وبخاصة في الهيئة العامة للطيران المدني والتي أصبح لها دور رئيسي في إجراءات الترخيص لشركات الطيران أو العاملين فيها وغيرها، ومؤخراً أعلنت الهيئة منذ أسابيع عن برنامج قادة المستقبل والذي خصص لعدد 20 سيدة سيتم تأهيلهن بشكل خاص ليتمكن من الحصول على وظائف قيادية في الهيئة خلال السنوات القادمة بعد نجاح تجربة البرنامج خلال الأعوام الماضية والتي مكنت الشباب السعودي من الوصول لوظائف قيادية منها إدارة 3 مطارات سعودية.

واختتم التميمي تصريحه بالابتهال إلى المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ويمدهما بعونه وقوته، ويديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره.